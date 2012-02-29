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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 21:57 BJT

〔标题新闻〕欧盟并未因制裁伊朗而面临石油短缺,燃料储备只在供给"严重中断"时动用--发言人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8DT7DA]

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