美国各类经济指标总览--2012/2/29

《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
美国商务部周三公布:美国第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长3.0%(预估为增长2.8%),前值为增长2.8%,第四季GDP隐性平减指数修正为增长0.9%(预估为增长0.4%),前值为增长0.4%.[ID:nCN1418864]
当前值 前次值
失业率(%) 8.3(1月) 8.5(12月)
非农业就业岗位(万) 增加24.3(1月) 增加20.3(12月修正值)
平均时薪(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.2(1月) 持平(12月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)
实质所得(%) 持平(1月) +0.4(12月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.1(1月) -0.1(12月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(1月) +0.3(12月)
国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)
GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)
零售销售(%) +0.4(1月) 持平(12月修正值)
国际贸易收支(亿美元) 逆差488(12月) 逆差470.6(11月修正值)
雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)
工业生产(%) 持平(1月) +1.0(12月修正值)
产能利用率(%) 78.5(1月) 78.6(12月修正值)
初请失业金人数(万人) 35.1(2月18日当周) 35.1(2月11日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字274(1月) 赤字859.7(12月)
领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)
个人所得(%) +0.5(12月) +0.1(11月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1(12月) 持平(11月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加193.1(12月) 增加203.8(11月修正值)
企业库存(%) +0.4(12月) +0.3(11月修正值)
建筑支出(%) +1.5(12月) +0.4(11月修正值)
消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)
房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)
建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)
成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)
新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)
工厂订单(%) +1.1(12月) +2.2(11月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) -4.0(1月) +3.2(12月修正值)
供应管理协会非制造业指数 56.8(1月) 53.0(12月)
供应管理协会制造业指数 54.1(1月) 53.1(12月)
趸售(批发)库存(%) +1.0(12月) 持平(11月修正值)
进口物价(%) +0.3(1月) -0.1(12月修正值)
出口物价(%) +0.2(1月) -0.5(12月修正值)
单位劳工成本(%) +1.2(第四季初值) -2.1(第三季修正值)
非农业生产率(%) +0.7(第四季初值) +1.9(第三季修正值)
经常账(亿美元) 赤字1,102.8 赤字1,247.2
(第三季初值) (第二季修正值)(完)
--整理 王洋;审校 李军
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月