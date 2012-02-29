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市场报道 | 2012年 2月 29日 星期三 22:23 BJT

〔投行观点〕加拿大皇家银行将Coeur d'Alene Mines的目标价从39美元下调至37美元,评级为与大盘持平

以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.

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