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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 23:19 BJT

〔标题新闻〕朝鲜同意暂停核试验、长程导弹试射以及宁边核设施浓缩铀项目--朝鲜中央通讯社

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8DT5WL]

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