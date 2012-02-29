〔标题新闻〕朝鲜同意暂停核试验、长程导弹试射以及宁边核设施浓缩铀项目--朝鲜中央通讯社

《独家新闻》特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”
路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
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路透华盛顿2月23日 - 美国总统特朗普周四称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 暂无重要经济数据公布 2月27日当周 2月27日(一) 0030 澳洲企业库存 第四季 -- +0.8% 0030 澳洲企业获利 第四季 -- +1.0% 企业税前获利 -- +3.6% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 1月 -- 44.2 出口(亿新西