〔欧元债市〕ECB流动性操作提振意大利与西班牙公债上涨,德债走势反复

* 欧洲央行长期再融资操作(LTRO)实施後,意大利与西班牙公债上涨

* 分析师称,二线国家公债收益率(殖利率)会保持较低

* 德国公债收跌,脱离纪录高位

路透伦敦2月29日电---意大利公债收益率(殖利率)周三降至数月低点,西班牙公债收益率也下跌,因之前欧洲央行第二次向银行业挹注流动性.分析师预计,只要经济增长前景不恶化,公债收益率将继续保持低位.

银行业吸纳了欧洲央行提供的5,300亿欧元(7,114.5亿美元)低息三年期贷款,该贷款为欧洲央行长期再融资操作(LTRO)的一部分.投资者希望此举将进一步缓解银行业的流动性紧张状况.

欧洲央行此次向银行业提供的资金应当有助於意大利和西班牙在市场上的融资.部分市场人士称,只要经济和政治前景不恶化,这两个国家的借款成本应当继续处於低位.

"LTRO应当对每个国家都有利.近期可能有获利了结的风险,但在真正出现负面消息之前,这应当只是暂时性的,"大和证券资本市场经济研究副主管Chris Scicluna表示.

"如果经济增长或政治形势出现恶化,有面临修正的可能,"他表示.

意大利两年期公债收益率IT2YT=TWEB跌至2.20%,为2010年11月以来的低点,而10年债收益率IT10YT=TWEB也跌至去年9月以来的低点5.21%,较去年11月触及的欧元问世以来高点下跌了两个百分点.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB报2.45%,日内下跌11个基点,而10年债收益率也下跌6个基点,报4.99%.

欧洲央行释放流动性的操作也提振了德国公债期货FGBLc1升至140.28的纪录新高,涨22个跳动点.不过後来德债追随美债跌势回吐涨幅,收盘价格下跌30个跳动点,报139.76.(完)

--编译 李春喜;审校 李军

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