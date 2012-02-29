〔英国债市〕英债期货急剧下跌,受央行决策者证词及M4货供数据打击

路透伦敦2月29日电---英国公债期货周三急剧下跌,表现远逊於德国公债,因之前该国央行决策者的证词和跳涨的货币供应数据,使市场降低了央行会进一步购买公债的预期.

6月英债期货FLGH2日内下跌56个跳动点,报115.03,跌幅较可比德债FGBLH2多40个跳动点.

10年期英债收益率(殖利率)GB10YT=RR日内上涨6个基点,报2.15%.

"根据货币政策委员会成员的表现,我感觉他们的立场没有预期的温和.这对於降低央行或将在5月延长量化宽松的预期非常重要,"Lloyds英债策略师Eric Wand表示.

"国内方面,我们也看到了稍早公布的货币供应数据,整体而言,数据并不利於进一步实施量化宽松,"他补充说.

英国央行总裁金恩周三表示,市场并未强烈预期英国央行将采取更多量化宽松措施.[ID:nCN197WPKW]该行的两名副总裁也表示,他们认为通胀稍高於央行本月稍早的预测.

金恩也表示,量化宽松的成功与否部分也根据M4货币供应数据判断.数据显示,央行青睐的货供指标以逾两年来的最快速度增长.[GB-ECI-CMN]

此外,美国公债急剧下跌也令英债承压.交易员的关注点在於美国第四季GDP上修,以及高於预期的2月芝加哥采购经理人指数(PMI),而不是美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克立场温和的证词.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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