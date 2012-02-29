〔纽约期市〕原糖期货在3月合约到期前收低,其他软商品大多下跌

路透纽约/伦敦2月29日电---原糖期货周三连续第二天下跌,市场焦点转向周三稍晚现货月合约到期.其他软商品则因美元走强而下挫.

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBH2收跌0.43美分,报每磅25.66美分,较5月合约SBc2溢价0.65美分,後者收低0.32美分,报每磅25.01美分.

伦敦5月白糖期货LSUK2因美元上涨而扩大跌势,最终收低10.10美元,报每吨652.40美元.

"(市场走势和)美元走强有关.人们在避险和进行月末获利了结."Atlantic Capital Advisors交易部主管Nick Gentile表示.

原糖市场人士密切监控3月合约到期前,近月合约溢价SB-1=R收缩的情况.

ICE Futures U.S.称截至周二,3月合约未平仓数量为18,371口,较之前一交易日下跌了10,506口.该数目相当於933,290吨原糖,低於交易商此前预估的100万吨.

伦敦5月可可期货LCCK2跌29英镑,或1.7%,收在每吨1,493英镑.纽约5月可可期货CCK2下滑36美元收在每吨2,334美元.

5月阿拉比卡咖啡期货KCK2下跌3.00美分,收在每磅2.0325美元.Liffe-5月罗布斯塔咖啡LRCK2收高1美元,报每吨2,009美元.(完)