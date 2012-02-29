〔美国债市〕公债下滑,因贝南克未作出刺激政策暗示且ECB完成再融资操作

* ECB希望今日注入流动性的行动将是最後一次

* 贝南克证词基本符合预期

* 美国制造业和经济成长数据支撑成长前景

路透纽约2月29日电---美国公债周三下滑,此前欧洲央行(ECB)完成第二轮长期再融资操作,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话引发原本期望有进一步刺激措施明确暗示的投资者卖盘.

欧洲央行周三在第二轮三年期再融资操作中释出5,300亿欧元.该行希望这是最後一次大规模危机应对措施.同日,尽管贝南克在向美国国会作证时对美国经济持温和观点,但并没有给出进一步购买债券的信号.

欧洲央行周三举措意在降低银行业压力.在两个月期间内,欧洲央行已向金融系统注入了逾1兆(万亿)欧元.

贝南克周三就货币政策向国会进行半年一度的作证.他表示,若要继续降低高失业率,美国经济需要增强.他还重申,美联储已准备好在需要时对持有证券的规模进行调整,以刺激经济复苏.

"贝南克基本上没有作出(下一步刺激措施)的暗示,这与欧洲央行完成再融资操作一并令市场相信,额外的流动性措施已走到尽头."苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)美国公债分析师John Briggs表示.

"市场认为印钞机将暂时停歇并依此进行交易."他说.