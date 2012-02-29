〔加拿大股市〕受材料股拖累收低,美联储主席证词令人失望打压金价

路透多伦多2月29日电---加拿大主要股指周三收低,因金价下跌拖累材料类股,此前美国联邦储备理事会(美联储, FED)主席贝南克未作出进一步货币刺激举措的暗示,美元急涨.

材料类股约占多伦多股指的20%,以2.8%的幅度领跌大盘.Barrick Gold(ABX.TO)重挫3.9%,报47.34加元;Goldcorp(G.TO)大跌3.6%,报47.97加元,均因金价下挫.

黄金周三大幅下跌.美联储再推公债购买的预期降低令美元上涨,给黄金带来压力.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低96.46点,或0.76%,至12,644.01点.该指数10个板块中有五个板块收低.

本月该指数上涨1.5%.(完)

--编译 洪曦;审校 张若琪

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