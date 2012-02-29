〔纽约汇市〕美元兑欧元及日圆上涨,因贝南克未暗示采取新量化宽松政策

* 美联储主席贝南克未暗示购买更多债券

* 欧洲央行三年期流动性操作释出5,300亿欧元

* 美国经济数据显示前景更趋亮丽

路透纽约2月29日电---美元兑欧元及日圆周三上涨,得益於多重因素,包括投资者在月底调整仓位,欧洲央行(ECB)挹注流动性,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出新一轮债券购买计划的期望降低,从而提升了美元的吸引力.

美国经济数据强劲彰显欧美经济之间的差距日益扩大,提振了美元兑欧元,尽管数据强劲通常会增加风险偏好.

欧洲融资状况持续紧张,促使欧洲央行向金融市场挹注超过5,000亿欧元资金.

"ECB的再融资操作在某些方面可理解为某种形式的量化宽松,"野村证券驻纽约外汇策略师Charles St-Arnaud指出.

"但今天所有人对欧元走势都有点看不清,且欧洲也并未发布任何重要数据,"他说,"美国经济数据强劲,这提振加元,而澳元和新西兰元并未受益."

"总之,今天汇市受到诸多因素的推动,并不仅看单一因素."

欧元兑美元EUR=加速下跌,触及近一周低位.美元兑日圆JPY=急升,此前美联储主席贝南克在国会一委员会表示,美国失业率下降步伐快於预期.

贝南克对美国经济发表了温和的看法,未暗示美联储将购买更多债券,令一些押注美联储出台更多货币刺激举措的金融市场交易员愿望落空.

美联储的两轮资产购买计划(量化宽松计划)帮助刺激美国经济,但损及美元价值,因此举等同于大举印钞.

贝南克的证词"证实美联储正处於等待观望状态,"纽约4Cast分析师Sean Incremona称.