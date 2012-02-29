〔全球金市〕黄金重挫5%,创下三年来最大单日跌幅

* 基金退出黄金交易,因美联储主席贝南克的讲话削弱了进一步放松政策的预期

* 黄金2月录得跌幅

* 在欧洲央行进行三年期流动性操作後,早盘金价触及1,790美元上方的高位

路透纽约/伦敦2月29日电---黄金周三下跌5%,至每盎司1,690美元下方的低点,创下逾三年来最大单日跌幅,因市场臆测各央行可能已完成宽松货币政策,故导致基金纷纷退出黄金交易.

黄金和白银分别从当日高位下跌近100美元和3美元.跌势在1500GMT开始加剧,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克没有提到即将推出新一轮宽松货币政策.

当市场传言称出现巨大卖单时,成交量爆发.期权交易商称,基金大量买进卖权,以防备金价进一步下跌.

金价跌势让欧元和其他商品的跌势相形见绌,金价在周一高点上方每盎司1,790美元左右未能延续升势後,跌破重要支撑位.

市场传言称在美国公债期货市场的错误交易也打压了人气.

多数分析师认为黄金的突然下跌仅是失常,而不是长期跌势的开始.

"贝南克讲话中没有暗示将出台人们期望已久的第三轮量化宽松政策,"洛杉矶DoubleLine Capital商品投资组合经理Jeffrey Sherman称,该公司管理着280亿美元资产.

"这仅是回调,感觉不像是熊市的开始,"Sherman称.

2110GMT时,现货金XAU=当日跌5%,报1,695.39美元,稍早触及一个月低点1,687.99美元.

黄金周三的跌势使其回吐了2月稍早的涨幅,2月以累计跌2.5%作收,为三个月内第二个月下挫.

当日稍早,黄金触及三个半月高位1,790.30美元,此前欧洲央行完成三年期流动性操作,向银行提供逾5,000亿欧元.[ID:nCN1418740]

欧洲央行的操作令一些黄金投资者更加认为,各央行可能已完成放宽货币措施.

现货金在一个月内首次跌破其150日移动均线.

分析师称,下个重要阻力位在1,650美元,1月底时的抛盘时黄金在此寻获了支撑.

纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen称,基金大量买进12月1,500美元卖出期权,因一些基金希望获利,其余则希望防范期金进一步下跌.

**贝南克未暗示QE3**

贝南克在半年一度对国会的证词陈述中表示,尽管美国失业率下降的速度比预期的要快一些,但除非经济成长加速,否则美国过高的失业率不会持续下降.[ID:nCN1419468]

分析师称,贝南克的讲话尤其严重打压了黄金.

美国4月期金GCJ2结算价跌77.10美元,报1,711.30 美元.

交易开始时较为清淡,但1500GMT时突然大增,在五分钟时间内4月期金成交量为30,000口.

路透初步数据显示,成交量约为34万口,较30日均值高出约70%,势将创下2011年9月以来最忙碌交易日之一.

现货银XAG=跌6.4%,报每盎司35.54美元,扭转了周二上涨4%的升势.

现货铂金XPT=跌2.2%,报1,676.50美元,现货钯金XPD=下挫3.1%,至697.28美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX 4月黄金期货 1711.30 -77.10 -4.3 1688.40 1792.30 318,026

COMEX 5月白银期货 34.642 -2.563 -6.9 33.825 37.580 109,117

COMEX 4月铂金期货 1692.60 -30.90 -1.8 1677.00 1739.00 14,174

COMEX 6月钯金期货 708.40 -13.80 -1.9 701.40 727.80 4,925

现货金 XAU= 1695.39 -88.60 -5.0 1689.35 1790.30

现货银 XAG= 34.540 -2.370 -6.4 34.230 37.460

现货铂金 XPT= 1676.50 -37.74 -2.2 1679.25 1732.50

现货钯金 XPD= 697.28 -21.94 -3.1 702.73 722.22

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 王丽鑫

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=