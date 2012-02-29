〔东京汇市〕美元盘初走势领先,关注中国采购经理人指数

2159GMT---欧元在亚洲市场盘初走势挣扎,此前市场对预料中的欧洲央行(ECB)长期再融资操作(LTRO)作出"根据传闻买入,参照实际消息卖出"的反应,未能激起持续的涨势.

欧元兑美元EUR=R报1.3324美元,过去24小时内一度下降1%.支撑位在100日移动均线切入位1.3298,随後是1.3200-20区域.

风险多头感到失望,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克并未暗示会实施第三轮量化宽松措施,但又表示担心经济复苏进程.

以上因素均利多美元,美元指数.DXY上涨0.7%至78.803,曾从盘中稍早所及的三个月低点反弹.

中国2月官方采购经理人指数(PMI)将於0100GMT公布,汇丰中国PMI随後将於0230GMT公布.继近期当局放宽货币政策之後,预计该指数将升至50.7.若PMI高於预期,或会支撑风险偏好.(完)

--编译 王翔琼;审校 徐文焰

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