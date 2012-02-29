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货币新闻 | 2012年 3月 1日 星期四 06:49 BJT

《美国重要政经日程》--3月1日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1330 - 商务部公布1月个人所得

1330 - 劳工部公布一周请领失业金数据

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 商务部公布1月建筑支出

1500 - 房贷美公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气储量

1600 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月国库券标售

-- - 美国铁路协会(Association of American Railroads)公布一周主要铁路线交通运输量

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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