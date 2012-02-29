〔货币市场〕远期利率期约下跌,因贝南克言论引发美国利率升高担忧

路透纽约2月29日电---美国远期利率期货合约周三下跌,因市场担忧借贷成本可能较预期更快上升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示联储准备向经济注入更多资金.

一些交易员原本押注美联储将很快推出第三轮量化宽松(QE3),通过增加购买抵押贷款支持证券(MBS),来压制抵押贷款利率并帮助脆弱的楼市.

关於美联储是否在考虑延长将於6月到期的卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,贝南克亦未给出线索.

若不加大资产购买规模,一些交易员担心伦敦银行间拆放款利率(Libor)及其他借贷成本或上升,从而对银行获利造成冲击.

2013年12月及远期欧洲美元利率期货合约<0#ED:>午後尾盘下跌0.5-8.00基点不等

虽然美国较长期利率前景不确定性增强,但贝南克向金融市场做出保证,称美联储承诺未来几年维持近零利率政策.

2012年3月至2013年6月近月欧洲美元利率期约日内上涨0.5-3.0个基点不等.

分析师称,美元Libor持续下跌以及欧央行贷款操作利好的看法,同样支撑近月欧洲美元利率期货.

三个月期美元LiborUSD3MFSR=周三降至0.48425%,为去年11月中以来最低.(完)

--编译 王兴亚;审校 郑茵

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>