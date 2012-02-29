〔货币市场〕远期利率期约下跌,因贝南克言论引发美国利率升高担忧

中国财政：坚决制止违法违规举债担保行为，严控地方债风险--财政部
路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透纽约2月29日电---美国远期利率期货合约周三下跌,因市场担忧借贷成本可能较预期更快上升,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克未暗示联储准备向经济注入更多资金.
一些交易员原本押注美联储将很快推出第三轮量化宽松(QE3),通过增加购买抵押贷款支持证券(MBS),来压制抵押贷款利率并帮助脆弱的楼市.
关於美联储是否在考虑延长将於6月到期的卖短买长(扭转操作,twist operation)操作,贝南克亦未给出线索.
若不加大资产购买规模,一些交易员担心伦敦银行间拆放款利率(Libor)及其他借贷成本或上升,从而对银行获利造成冲击.
2013年12月及远期欧洲美元利率期货合约<0#ED:>午後尾盘下跌0.5-8.00基点不等
虽然美国较长期利率前景不确定性增强,但贝南克向金融市场做出保证,称美联储承诺未来几年维持近零利率政策.
2012年3月至2013年6月近月欧洲美元利率期约日内上涨0.5-3.0个基点不等.
分析师称,美元Libor持续下跌以及欧央行贷款操作利好的看法,同样支撑近月欧洲美元利率期货.
三个月期美元LiborUSD3MFSR=周三降至0.48425%,为去年11月中以来最低.(完)
--编译 王兴亚;审校 郑茵
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路透北京2月23日 - 中国财政部周四表示，将依法坚决制止地方政府、金融机构违法违规举债担保行为，严控地方政府债务风险，依法设定地方政府举债规模的“天花板”，依法界定地方政府债务边界。
路透北京2月23日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *汝城县城建开发 3 7 2/22簿记建档 5.69% 上限5.80% AA- 2.77 3-7年末偿还15-25%本金 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆万盛经济
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