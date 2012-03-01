尼泊尔向国际求援测珠峰高度

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路透加德满都2月29日电(记者 Gopal Sharma)---尼泊尔官员周三表示，该国需要国际资金与技术援助，以重新测量世界第一高峰--珠穆朗玛峰的高度。尼泊尔此举旨在结束长期以来与中国在该峰高度上的争议。

珠穆朗玛峰位於中尼边界，自1953年新西兰人埃德蒙·希拉里(Edmund Hillary)和夏尔巴人丹增·诺尔盖(Tenzing Norgay)首次成功登顶以来，已有逾4,000人相继登上珠峰。

珠峰顶峰的高度於1856年首次测量，尼泊尔与中国在该峰精确高度数字上存有争议。

尼泊尔采用的是印度测量局1954年的测量结果，包括顶峰上面的积雪，测量结果为8,848米。

而中国表示，2005年5月中国登山运动员与研究人员登上珠峰，测量得到峰顶岩石面海拔高度为8,844.43米，比1954年的估计结果低3.7米。

尼泊尔国家测量部负责人Krishna Raj B.C.称："我们正精确测量到南治巴札(Namche bazaar)的海拔高度，但我们没有足够的技术与科学专长或资金独立测量顶峰。"

南治巴札位於加德满都东北125公里处，是索鲁孔布(Solukhumbu)地区的珠峰通道。

他对路透表示："因此我们需要设备、科研与数据分析等方面的国际援助，我们正准备一项提议，将正式提交顶峰测量工作上的潜在捐助人。"(完)