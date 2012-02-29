全球外汇市场3月1日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
2月29日(二)
2350 - 日本10-12月企业资本支出
2350 - 日本一周资本流动数据
3月1日(三)
0030 - 澳洲1月建筑许可和民间建筑许可
0030 - 澳洲第四季资本支出
0350 - 日本央行就银行业运作持续性召开研讨会
0630 - 法国第四季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率
0645 - 瑞士第四季国内生产总值(GDP)
0700 - 英国2月Nationalwide房价指数
0830 - 瑞士2月采购经理人指数(PMI)
0843 - 意大利2月Markit制造业PMI
0848 - 法国2月Markit制造业PMI
0853 - 德国2月制造业PMI
0858 - 欧元区2月Markit制造业PMI
0900 - 意大利1月失业率
0928 - 英国2月CIPS制造业PMI
1000 - 欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)
1000 - 欧元区1月失业率
1000 - 意大利2月消费者物价指数(CPI)和HICP
1000 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在pro.manchester商业会议上发表演讲
1300 - 欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题
1300 - 克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在克里夫兰企业领袖城市俱乐部系列活动中发表演说,主题为"国家与地区的成长关键"
1330 - 美国1月个人所得和个人支出
1330 - 美国一周初请失业金人数
1500 - 美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在众议院金融服务委员会就货币政策发表半年一度的证词
1500 - 美国1月建筑支出
1500 - 美国2月供应管理协会(ISM)制造业指数
1530 - 美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)就经济前景发表演讲
1600 - 欧洲理事会会议(至3月2日)
-- - 荷兰经济预估机构CPB更新2012-15年经济预估
-- - 瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)参加挪威央行一场会议(至3月2日)
1730 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在该行主办的银行业前景会议中发表演说,主题为"经济与银行业"
2130 - 美联储公布一周资产负债表
-- - 美国国内2月汽车销量
-- - 美国2月ICSC同店销售
-- - 美国1月达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值
2330 - 日本1月失业率
2330 - 日本2月东京地区CPI和1月全国CPI
2330 - 日本1月家庭支出
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]