美国与加拿大经济指标预测--3月1日-3月8日****

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透3月1日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------2月27日当周------------------------------
3月1日(四)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +2.8%
(较前月) +0.3% -0.7%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第四季 赤字94 赤字121.3
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月25日当周 35.1 35.1
初请失业金人数四周均值(万人) -- 35.9
续请失业金人数(万人) 2月18日当周 340 339.2
1330 美国个人所得 1月 +0.4% +0.5%
个人支出 +0.4% 持平
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +2.4%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
实质个人支出 +0.3% -0.1%
1430 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 2月 -- 50.6
1500 美国建筑支出 1月 +1.0% +1.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 2月 54.5 54.1
物价分项指数 58.0 55.5
-- 美国ICSC同店销售(较上年同期) 2月 -- +4.8%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE截尾均值(较前月) 1月 -- +1.5%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 2月 1,400 1,418
3月2日(五)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 12月 +0.3% -0.1%
(较前季) 第四季 -- +0.9%
环比年率 +1.8% +3.5%
1530 美国ECRI一周领先指标 2月24日当周 -- 123.2
-----------------------------------3月5日当周-------------------------------
3月5日(一)
1500 美国工厂订单 1月 +0.4% +1.1%
耐久财(耐用品)订单 1月修正值 -- -4.0%
扣除运输的耐久财订单 -- -3.2%
扣除国防的耐久财订单 -- -4.5%
扣除飞机的非国防资本财订单 -- -4.5%
1500 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI 2月 56.9 56.8
企业活动指数 59.0 59.5
3月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月3日当周 -- -1.0%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月3日当周 -- +3.4%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 2月 -- 55.7
(经季节调整) -- 64.1
3月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 3月2日当周 -- 763.6
再融资指数 -- 4,225.4
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 2月 增加21 增加17
1330 美国非农生产率环比年率 第四季修正值 +0.7% +0.7%
单位劳工成本 +1.2% +1.2%
1330 加拿大建筑许可 1月 -- +11.1%
2000 美国消费者信贷(亿美元) 1月 增加100 增加193.1
3月8日(四)
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 2月 -- 53,486
1315 加拿大房屋开工(万户) 2月 -- 19.79
1330 加拿大新屋价格 1月 -- +0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 3月3日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 2月25日当周 -- --
1400 加拿大央行利率决定 -- -- 1.00% (完)
--编译 杜明霞;审校 戴素萍
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
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