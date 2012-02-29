《企业结盟焦点》通用汽车和标致雪铁龙结盟,期望每年节省20亿美元

* PSA标致雪铁龙和通用汽车就结盟协议达成一致

* 分析师警告称,结盟带来诸多风险

* 标致股价收跌2.1%

路透法兰克福/巴黎2月29日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三宣布,将组建一个全球采购联盟,冀望借此每年合共节省20亿美元,但在五年内难以完全实现预期的成本节约.

两家公司称,通用根据协议将在标致增资活动中出资约10亿欧元(13.4亿美元),成为这家处境艰难的法国汽车制造商的第二大股东,作为这项广泛行业联盟的一部分.

通用汽车将持有欧洲第二大汽车厂商标致的7%股份,两家公司将在研发、汽车平台和技术等方面实现共享.

"借助结盟的协力效应和我们的独立计划,将为通用在欧洲带来长期的可持续获利能力,"通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)在声明中称.