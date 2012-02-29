《企业结盟焦点》通用汽车和标致雪铁龙结盟,期望每年节省20亿美元

美股业绩：惠普企业季度营收不及预期，调降财年获利预测
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
* PSA标致雪铁龙和通用汽车就结盟协议达成一致
* 分析师警告称,结盟带来诸多风险
* 标致股价收跌2.1%
路透法兰克福/巴黎2月29日电---通用汽车(General Motors)(GM.N)和PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)周三宣布,将组建一个全球采购联盟,冀望借此每年合共节省20亿美元,但在五年内难以完全实现预期的成本节约.
两家公司称,通用根据协议将在标致增资活动中出资约10亿欧元(13.4亿美元),成为这家处境艰难的法国汽车制造商的第二大股东,作为这项广泛行业联盟的一部分.
通用汽车将持有欧洲第二大汽车厂商标致的7%股份,两家公司将在研发、汽车平台和技术等方面实现共享.
"借助结盟的协力效应和我们的独立计划,将为通用在欧洲带来长期的可持续获利能力,"通用汽车首席执行官艾克森(Dan Akerson)在声明中称.
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B