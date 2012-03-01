〔美国新股〕上海新生源医药集团拟纽交所上市,募资约8,000万美元--IFR

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透3月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海新生源医药集团已向美国证交会提交申请，计划於纽约交易所上市，募集资金约8,000万美元。
Cowen和Oppenheimer负责安排是次发行。募资将用於业务开发、策略性收购和投资，以及用於一般企业用途。
该公司主要为新药开发提供相应的解决方案和服务。截至2011年底，该公司与119名客户签订了327项服务协议。去年上半年该公司录得400万美元的净利润。(完)
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--整理 张喜良; 审校 乔艳红
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。