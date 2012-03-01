〔美国新股〕上海新生源医药集团拟纽交所上市,募资约8,000万美元--IFR

路透3月1日电---据汤森路透旗下IFR报导，上海新生源医药集团已向美国证交会提交申请，计划於纽约交易所上市，募集资金约8,000万美元。

Cowen和Oppenheimer负责安排是次发行。募资将用於业务开发、策略性收购和投资，以及用於一般企业用途。

该公司主要为新药开发提供相应的解决方案和服务。截至2011年底，该公司与119名客户签订了327项服务协议。去年上半年该公司录得400万美元的净利润。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)