《美国上市公司业绩公布日程表》--3月1日-3月8日

美股业绩：惠普企业季度营收不及预期，调降财年获利预测
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
汤森路透2月29日电---以下为标准普尔500企业中将於3月1日-3月8日公布业绩报告的公司.每股盈余(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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3月1日 Q4 Kroger Co (KR) 0.49 19 0.46
3月2日 Q4 Big Lots Inc (BIG) 1.73 15 1.46
3月7日 13:00 Q3 2012 Brown-Forman Corp. (BFb) 1.00 8 0.96
3月7日 AMC Q3 2012 H and R Block Inc (HRB) 0.07 6 -0.01
3月7日 AMC Q2 2012 Pall Corp. PLL 0.74 10 0.68
3月8日 AMC Q1 2012 Altera Corp. ALTR.O 0.37 29 0.72
如无特殊说明,均为GMT时间;AMC-美国盘後;BMO-美国盘前
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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--台湾....[TW/DIARYCN]
在1月31日止的第一季，来自企业部门的营收减少近12%至63.2亿美元。该部门是惠普企业的最大部门，提供服务器、存储和网络服务。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月20日当周 2月24日(五) 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 1月
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月24日(五) -- 中国外汇市场交易概况数据 1月 0745 法国消费者信心指数 2月 100 100 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 12月 -- +1.5% (未经季节调整，较上年同期) -- +0.1% 工业销售(经季节调整，较前月) 12月 -- +2.4% (未经季节调整，较上年同期) -- +3.9% 0930 英国银行业者协会(B