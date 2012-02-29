《美债周四展望》贝南克未暗示刺激政策和ECB再融资操作拖累公债下滑

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* ECB希望今日注入流动性的行动将是最後一次

* 贝南克证词基本符合预期

* 美国制造业和经济成长数据支撑成长前景

路透纽约2月29日电---美国公债周三下滑,此前欧洲央行(ECB)完成第二轮长期再融资操作,而美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克的讲话引发原本期望有进一步刺激措施明确暗示的投资者卖盘.

欧洲央行周三在第二轮三年期再融资操作中释出5,300亿欧元.该行希望这是最後一次大规模危机应对措施.同日,尽管贝南克在向美国国会作证时对美国经济持温和观点,但并没有给出进一步购买债券的信号.

欧洲央行周三举措意在降低银行业压力.在两个月期间内,欧洲央行已向金融系统注入了逾1兆(万亿)欧元.

贝南克周三就货币政策向国会进行半年一度的作证.他表示,若要继续降低高失业率,美国经济需要增强.他还重申,美联储已准备好在需要时对持有证券的规模进行调整,以刺激经济复苏.

"贝南克基本上没有作出(下一步刺激措施)的暗示,这与欧洲央行完成再融资操作一并令市场相信,额外的流动性措施已走到尽头."苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)美国公债分析师John Briggs表示.

"市场认为印钞机将暂时停歇并依此进行交易."他说.

指标10年期美国公债US10YT=RR价格下滑10/32,收益率升至略低於1.98%水平,周二稍晚为1.95%.这延续了收益率在2月整体攀升的势头,指标公债收益率有望实现去年10月迄今首次按月上扬.

收益率仍然陷於自11月初以来的1.79%-2.17%区间.

两年期美债收益率US2YT=RR录得一年来最大月度涨幅,其价格一直受到美联储维持低利率直至2014年末承诺的支撑.周三两年债价格几无变动,收益率报0.31%,本月初时为0.23%.

"如果市场原本期望贝南克给出更多宽松货币政策的承诺,他们就会感到失望,"瑞士信贷驻纽约分析师Dana Saporta表示.

投资者卖出美国公债,因美国供应管理协会(ISM)周三公布,2月芝加哥采购经理人指数(PMI)为64.0(预估为61.5),1月为60.2.这显示中西部企业活动强劲回升.此外,去年第四季美国经济增长数据被上修,也打击了避险资产的买需.[US-ECI-CMN]

Franklin-Templeton驻纽约的高级副总裁Michael Materasso表示,美国第四季国内生产总值(GDP)上修,以及芝加哥采购经理人指数高於预期,是美债下跌的基本面原因.

受乐观芝加哥PMI的影响,高盛的分析师把ISM周四将公布的制造业指数预估值由先前的54.0上调至55.0. 50为荣枯分水岭.

而美联储周三公布的经济景气报告褐皮书对1月至2月中旬的美国经济给予谨慎乐观评价,对美债交易影响不大.(完)

--编译 洪曦/李春喜;审校 李军

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