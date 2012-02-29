《中国报摘》--中国证券报3月1日

* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清称,资本市场将日益走向成熟稳定,投资者合法权益将得到更好保护.目前最迫切任务是深化发行体制改革,完善发行、退市、分红制度.
* 其他:
--分析人士认为,春节後食品价格普遍回落,再加上翘尾因素影响减弱,2月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅可能略超3%,创下一年多来的新低.
--国务院常务会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》,部署加强大气污染综合防治重点工作.具体措施包括加快淘汰电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等行业的落後产能等.
--截至周三(2月29日),291家创业板上市公司通过年报等方式披露2011年年度相关财务数据.据深交所统计,上述公司2011年度实现净利润215.51亿元人民币,较2010年度同比增长13.88%.
--深圳发布的金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划提出,期间将尝试逐步建立人民币跨境流出和流入的无障碍通道;争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外商以人民币直接投资试点,允许符合条件的深圳机构率先在香港募集人民币资金开展境内证券投资业务,以及率先开展利率市场化改革等.
--权威人士透露,期待已久的资本项下外汇管理制度创新获得新突破.上海QFLP(合格境外有限合伙人)试点把有项目再结汇变为先结汇再投资.
--酒钢宏兴(600307.SS)重启非公开发行股票事宜.拟定向增发至多21.72亿股,发行价3.83元/股,募集资金总额不超过85亿元.
--*ST金马000602.SZ称,为进一步整合煤电资产,国家电网公司拟将鲁能集团持有公司78.97%的股权无偿划转给国网能源投资开发有限公司.股权划转完毕後,国网能源将成为公司控股股东.国网能源称,未来拟将上市公司作为煤电资产整合平台.
--东北证券(000686.SZ)上市後首次出现亏损.2011年实现营业收入8.1亿元,同比下降52.37%;亏损1.51亿元.
--工信部预计2012年钢材消费增速小幅下降,全年粗钢表观消费量6.9亿吨,粗钢产量7.3亿吨,同比增长7%左右;全年钢材出口维持在5,000万吨,进口1,500万吨左右;铁矿石进口量增至7.3亿吨,价格较上年有所下降;国内钢材价格维持弱势运行,钢价将呈现前低後高的特点.(完)
--整理 李宏薇; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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