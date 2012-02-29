《中国报摘》--中国证券报3月1日

美股业绩：百度第四季营收下降2.6%，继续受监管调查影响

路透2月23日 - 百度连续第二季营收下降，其医疗和相关广告业务遭到监管部门审查一事继续影响着这家中国互联网搜索巨头。 该公司截至12月31日的第四季营收下降2.6%至182.1亿元人民币(26.5亿美元)，上年同期为187亿元。 当季净利下降83.3%至41.3亿元人民币。(完) (编译 孙国玉；审校 戴素萍)