〔金砖国家〕2月29日股汇市收盘纵览

路透3月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月29日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收盘升0.99%,至1,079.44点.

中国股市:沪综指周三震荡收跌1%,终结此前连续八日涨势,地产股板块受上海重申地产调控政策不放松消息拖累大跌.同时,大盘亦在前期大涨後进行消化调整,且成交量继续呈现萎缩态势.沪综指.SSEC收报2,428.487点,跌23.370点,或0.95%,昨日该股指刷新近三个半月高位.2月则累计上涨5.9%,创16个月来最大单月涨幅.今日沪市A股成交金额继续萎缩至约916亿元人民币,昨日为1,067亿元.[.SSCN]

香港股市:收高,恒生指数连续第三个月上涨.但公用事业类股走强及成交值低迷,暗示欧洲央行最新一轮注资前市场态度谨慎.恒生指数.HSI收高0.52%,本月累计上涨6.32%,报21,680.08点.恒生国企指数.HSCE收高0.56%,本月累计上涨4.67%,报11,826.76.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收盘创下汇改来新高,因欧洲央行注资消息提振非美货币,带动人民币中间价高开.但盘中走势迟滞,显示机构并不认为其可支撑人民币的长期复苏.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水173点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3109元.[CNY/CN][ID:nCN1418442]

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印度股市:收盘微升0.1%,回吐大部分稍早录得的涨幅,新出炉的数据显示,印度去年第四季经济增长率减缓至近三年来最疲弱水平.指标BSE指数.BSESN盘中一度劲扬1.5%,收涨0.1%或21.56点,至17,752.68点,有17支成分股上涨.该指数2月累计上涨3.3%,为连续第二个月上扬.[.BO][ID:nL4E8DT47K]

印度汇市:印度卢比兑美元录得连续第二个月升幅,且有望进一步走高,因欧洲央行最新的挹注低成本资金举措料将刺激更多资金涌入新兴市场.卢比兑美元INR=D2收报49.0050/0150,高於周二收盘价49.0750/0850,,盘中触及48.83的高位,为2月7日以来最高.2月份累计升幅为0.9%,今年以来涨幅达8.31%.[INR/][ID:nL4E8DT4AY]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,734.990点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.67%,报927.16点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.09%,报29.0700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.29%,报39.1300卢布.

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巴西股市:拉美股市下跌,因美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克的讲话令预期美联储向银行挹注更多流动性的希望落空.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP盘中触及去年4月底以来的最高位,随後回落收跌0.22%,至65,811.73点,2月累计升4.3%.[ID:nL2E8DTB96]

巴西汇市:巴西雷亚尔大幅下挫,此前巴西央行干预汇市阻遏雷亚尔升势破1.70关键水平.雷亚尔兑美元BRBYBRL=跌1.2%,报1.7190.[ID:nL2E8DTC5K]

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南非市场:南非兰特兑美元扬升近1%,因欧洲央行挹注流动性提振风险资产,协助南非兰特摆脱该国贸易逆差扩大的影响.南非兰特兑美元ZAR=D3收升0.9%.[ZAR/][ID:nL5E8DT2OI](完)