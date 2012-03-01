微软发布Windows 8公测版

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴塞罗那/西雅图2月29日电---微软(MSFT.O)周三发布了Windows 8公测版供用户下载体验，寄望借助这款界面华丽且全新的操作系统，恢复其在科技界的至尊地位。

Windows 8是微软首款能与ARM HoldingsARM.L设计的低耗能微处理器兼容的操作系统，可在平板电脑、台式电脑及笔记本上安装使用，以挑战大获成功的苹果(AAPL.O)iPad。

微软旗舰业务Windows的主管辛诺夫斯基（Steven Sinofsky）在巴塞罗那举行的世界移动通讯大会（MWC）上展示了这款新操作系统。他说：“这是一款比Windows 7更好的Windows操作系统。”

“它的速度奇快，用户界面导航流畅，”他说道，并分别在平板电脑和笔记本电脑上展示了Windows 8。

任何用户都能下载新版Windows，但目前只能在配置英特尔(INTC.O) x86芯片的台式电脑和笔记本电脑上使用，想在ARM处理器兼容的平板电脑上完全体验Windows 8还需假以时日。

辛诺夫斯基称，周三上午已经有70个国家的用户下载了这一软件，但他没有透露具体数字。（完）