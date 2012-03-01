微软发布Windows 8公测版

欧洲股市：在特朗普重要讲话前收在近14个月高位，2月大涨2.8%
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴塞罗那/西雅图2月29日电---微软(MSFT.O)周三发布了Windows 8公测版供用户下载体验，寄望借助这款界面华丽且全新的操作系统，恢复其在科技界的至尊地位。
Windows 8是微软首款能与ARM HoldingsARM.L设计的低耗能微处理器兼容的操作系统，可在平板电脑、台式电脑及笔记本上安装使用，以挑战大获成功的苹果(AAPL.O)iPad。
微软旗舰业务Windows的主管辛诺夫斯基（Steven Sinofsky）在巴塞罗那举行的世界移动通讯大会（MWC）上展示了这款新操作系统。他说：“这是一款比Windows 7更好的Windows操作系统。”
“它的速度奇快，用户界面导航流畅，”他说道，并分别在平板电脑和笔记本电脑上展示了Windows 8。
任何用户都能下载新版Windows，但目前只能在配置英特尔(INTC.O) x86芯片的台式电脑和笔记本电脑上使用，想在ARM处理器兼容的平板电脑上完全体验Windows 8还需假以时日。
辛诺夫斯基称，周三上午已经有70个国家的用户下载了这一软件，但他没有透露具体数字。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。
路透2月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 3月 296.3 12 296.1 1 * 4月 286.0 119 286.0 21 * 5月 279.5 91 280.0 18 * 6月 272.7 648 272.4 49 * 7月 267.8 3143 268.1 359 * 8月 266.4 4762 267.0 960 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000