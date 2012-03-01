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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 08:04 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--3月1日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码   发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)  主承销商 解冻日 
    3/1       深   三六五网   300295         1,335       34.00        25.19     国信证券  3/6
    3/2       深   中泰桥梁   002659        *3,900      *10.10       *21.49     平安证券  3/7
    3/5       深   利亚德     300296   不超过2,500        --           --       中信建投  3/8
    3/5       深   克明面业   002661   不超过2,077        --           --       华泰联合  3/8
    3/5       深   蓝盾股份   300297   不超过2,450        --           --       广发证券  3/8 
    3/5       深   信质电机   002664   不超过3,334        --           --       海通证券  3/8 
    3/6       深   三诺生物   300298   不超过2,200        --           --       中信证券  3/9 
    3/6       深   普邦园林   002663   不超过4,368        --           --       广发证券  3/9
    3/7       深   茂硕电源   002660         2,428        --           --       民生证券  3/12 
    3/7       深   汉鼎股份   300300   不超过2,200        --           --       国信证券  3/12
    3/8       深   富春通信   300299         1,700        --           --       国元证券  3/13
    3/9       深   聚飞光电   300303   不超过2,046        --           --       国金证券  3/14
    3/12      深   长方照明   300301   不超过2,700        --           --       国信证券  3/15
    
 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日  
   --     沪   中国交建      --            --            5.40        10.43     中银国际  
                                                                               国泰君安 
   --     深   蓝英装备    300293          --           24.80        23.40     民生证券  3/2
   --     深   博雅生物    300294          --           25.00        31.25     华泰联合  3/5
   --     深   雪迪龙      002658          --           20.51        35.98     民生证券  3/5
   --     深   京威股份    002662          --           20.00        19.61     国信证券  3/5     

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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