《中国已公布新股发行上市日程表》--3月1日

新股申购： ---------------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 3/1 深 三六五网 300295 1,335 34.00 25.19 国信证券 3/6 3/2 深 中泰桥梁 002659 *3,900 *10.10 *21.49 平安证券 3/7 3/5 深 利亚德 300296 不超过2,500 -- -- 中信建投 3/8 3/5 深 克明面业 002661 不超过2,077 -- -- 华泰联合 3/8 3/5 深 蓝盾股份 300297 不超过2,450 -- -- 广发证券 3/8 3/5 深 信质电机 002664 不超过3,334 -- -- 海通证券 3/8 3/6 深 三诺生物 300298 不超过2,200 -- -- 中信证券 3/9 3/6 深 普邦园林 002663 不超过4,368 -- -- 广发证券 3/9 3/7 深 茂硕电源 002660 2,428 -- -- 民生证券 3/12 3/7 深 汉鼎股份 300300 不超过2,200 -- -- 国信证券 3/12 3/8 深 富春通信 300299 1,700 -- -- 国元证券 3/13 3/9 深 聚飞光电 300303 不超过2,046 -- -- 国金证券 3/14 3/12 深 长方照明 300301 不超过2,700 -- -- 国信证券 3/15 新股上市: ---------------------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 -- 沪 中国交建 -- -- 5.40 10.43 中银国际 国泰君安 -- 深 蓝英装备 300293 -- 24.80 23.40 民生证券 3/2 -- 深 博雅生物 300294 -- 25.00 31.25 华泰联合 3/5 -- 深 雪迪龙 002658 -- 20.51 35.98 民生证券 3/5 -- 深 京威股份 002662 -- 20.00 19.61 国信证券 3/5 注: 1. 本表包括新股发行及上市. 2. *代表新增内容.(完) --整理 冉莹; 审校 张喜良