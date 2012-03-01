《新兴市场重要经济事件预告》--3月1日-3月8日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(至3月2日).

布鲁塞尔--欧元区财长将开会讨论希腊与其民间部门债务重组事宜(1300).

马尼拉--菲律宾央行召开货币政策会议(0800).

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn参加亚洲学会主办的Shankar Acharya新书首发式(全球危机:印度枯萎)的小组讨论(1230).

乌拉圭埃斯特角城--国际货币基金组织(IMF)和乌拉圭央行举行"实施审慎宏观政策以促进金融稳定"的研讨会(至3月2日).IMF副总裁朱民和巴拉圭央行总裁Mario Bergara出席.

坎帕拉--乌干达央行召开货币政策会议(0400).

3月2日(五)

布鲁塞尔--欧洲理事会会议(最後一日).

印度哥印拜陀--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加印度海外银行(IOB)组织的一个外展活动(0530).

印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn向Quantum Advisors Private Limited的投资顾问和投资经理发表讲话(1300).

印度孟买--印度央行副总裁H.R. Khan发表题为"印度海外投资"的演讲(1100).

3月3日(六)

印度浦那--印度央行副总裁Subir Gokarn发表主旨演讲,题为新兴宏观经济环境,监管变化和银行竞争力(1300).

3月5日(一)

开普敦--第六届非洲经济论坛(至3月7日).

新加坡--新加坡议会举行预算讨论会(至3月9日).

维也纳--国际原子能总署(IAEA)理事会会议.

柬埔寨金边--第20届东盟峰会联合筹备会议和相关会议(至3月7日).

3月6日(二)

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(至3月7日).

亚松森--巴拉圭央行召开货币政策会议.

布拉格--捷克央行发布银行业压力测试报告更新版(0900).

3月7日(三)

日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行特立尼达和多巴哥会议(至3月9日).

华沙--波兰央行召开货币政策委员会会议(最後一日).

巴西利亚--巴西央行召开货币政策委员会会议(最後一日).

3月8日(四)

芝加哥--2012年经济合作暨发展组织(OECD)城市圆桌会,市长和政府部长参加(至3月9日).

首尔--韩国央行货币政策委员会会议.

雅加达--印尼央行理事会会议.

科伦坡--斯里兰卡央行货币政策会议.

利马--秘鲁央行宣布利率决定(2300).

贝尔格莱德--塞尔维亚央行执委会会议.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 郑茵

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