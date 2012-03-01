〔中国财政〕应控制扣除CPI後税收的增收幅度--中金董事长

路透北京3月1日电---中金公司董事长李剑阁表示,目前用税收作为限制和禁止某种经济社会行为的手段,有过於泛化的倾向,建议规定扣除CPI後税收的增收幅度.

兼任全国政协委员的李剑阁在"两会"(政协和人大)提案中指出,若今年把财政收入增幅控制在10%以内,至少可给企业和居民减少1万亿元人民币负担,经济会现新局面,建议尽早修订并严肃执行《预算法》.

他建议,应规定扣除CPI後税收的增收幅度,若超过了规定的幅度,不能作为政绩,而应该作为人大质询和问责的事项.政府应该解释预算偏差的原因,对超支部分要做认真如实的报告.

"现在各级政府在财政收入超收方面展开着竞赛,有的地方财政收入年增速甚至超过40%.允许政府巨额超收,对超收部分又可以自由支配,从国家法度上值得推敲...财政收入增速的攀比之风愈演愈烈."他说.

对中国去年陆续出台多项税改措施,李剑阁指出,涉及增值税、营业税、个人所得税、企业所得税及关税等多个税种,这些措施提高了居民的可支配收入,减轻了企业的经营压力,但力度还远远不够.

中国2011年仍是个"丰收年",全年财政收入增逾两成,跃上10万亿元人民币大关,继续大幅跑赢年初设定目标和GDP增速.其中经济增长和物价上升是推升中国财力的主因.[ID:nCN1349286]

去年在税收改革方面,也出台了颇多措施,包括自去年9月1日起实施修订後的个人所得税法,按规定个人所得税扣除额调高至每月3,500元人民币.[ID:nCN1132170]还计划将营业税改征增值税改革,逐步扩大试点覆盖的行业和地区范围.[ID:nCN1398624]

李剑阁在提案中还提到,建议尽快实行个人所得税综合计征,进一步提高个人所得税的起征点,简化个人所得税率档次,降低最高税率.这样可以减少资本外流等,且能够扩大税基,增加税收.另外,建议迅速降低进口高档消费品的税率,把境外游的购买力吸引到国内来.(完)