《中国报摘》--其他报纸重要消息3月1日(I)

**上海证券报**

--中国房产信息集团数据显示,2月前27天上海一手房成交量环比大幅上涨八成,但成交均价下跌10%.而3月份上海将有49个楼盘加入到推盘行列.对於巨大的供应压力,业内预测,3月上海开发商降价动力将进一步加强,新一轮"以价换量"行情即将出现.

--上海市经济和信息化委员会副主任刘健表示,"十二五"(2011-2015年)期末计划实现战略性新兴产业增加值比2010年翻番,生产性服务业(制造业领域)营业收入比2010年翻番.

--中化国际(600500.SS)将於3月5日发行总额不超过19亿元人民币的公司债,分为四年期和七年期(附第五年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权)两个品种.

**人民日报**

--29日召开的全国农民工工作暨家庭服务业工作会议透露,2011年中国农民工工资水平快速提高,外出农民工月均收入首次突破2,000元大关,达到2,049元,比2010年增加359元,增幅达21.2%.

--创业板上市公司2011年度业绩已经全部出炉,近三成创业板公司净利润同比负增长.

--中国出口信用保险公司发布的中国短期出口贸易信用风险指数(ERI)显示,今年首季中国短期出口贸易信用风险将有所上升,ERI指数环比小幅下行,出口企业应更加关注由系统性风险增大所致的交易对手违约风险,综合运用多种避险手段确保贸易安全.

**第一财经日报**

--建行(0939.HK)(601939.SS)副行长朱小黄透露,今年该行新增存款目标约与去年持平,力争比去年实际新增有所增加;全年计划新增网点600多家,另外,为统一利用国际、国内两个市场,建行有意收购一家欧洲的私人银行牌照.

--从3月1日起,覆盖"江浙沪"三地的40款光明入户奶产品中,有35种产品价格将有不同程度的上调,平均涨幅为3%.

**21世纪经济报 道**

--据悉,兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者,但交易尚待监管部门批准.据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元.

--接近国家发改委人士透露,居民阶梯电价将在年内全面推行.目前各地正制订阶梯电价实施方案,在经过听证程序後试点实行.

--继去年四川省提高小贷公司再融资比例至100%试点後,浙江、广东两地近日明确允许小贷公司可以回购方式开展资产转让业务,步伐相对走得更快.

--从国资委内部人士处获悉,国资委旗下资产管理平台--国新公司近期将有新动作,接收上海贝尔股份有限公司股权.

--尽管全面实施房产税有着很大的现实阻力,但中央层面推进的决心仍然坚定.据接近决策层知情人士透露,近期财政部与国家税务总局已被明确要求,结合住建部的个人住房信息系统全国联网,总结评估重庆、上海两地徵收房产税的经验,尽快给出一个向全国推广的试点方案时间表.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李宏薇/沈燕; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]