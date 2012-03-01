〔美国经济〕消费正带动美国经济加速--达拉斯联储总裁(更新版)

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
(新增细节)
* 达拉斯联储总裁费希尔称消费升温
* 认为通胀受控
路透墨西哥城2月29日电---美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周三称,消费者需求增强正带动美国经济加速,不过风险仍然存在.
"我们开始看到更多的消费,美国经济受消费带动,开始看到经济加速,"他称.
"我们对双底衰退的担忧减轻."
费希尔称,风险包括欧洲情势.欧盟预期欧元区2012年经济萎缩0.3%.
他表示,尽管增长加速,但通胀基本受控.美国整体消费者物价1月上升0.2%,年通胀率为2.9%.
费希尔对於美国联邦储备理事会(美联储, FED)激励经济和降低失业的激进举措表示批评,因有可能刺激通胀.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
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