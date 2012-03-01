〔表格〕2月25日止当周外资在日本股市买超549亿日圆

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透东京3月1日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市买超549亿日圆,为连续第九周买超.
下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:
外资在日本投资:
股市 债市 货币市场
2月19-25日 +54.9 +20.8 -68.3
2月12-18日 +264.2r -660.6r +619.4
日本在海外投资:
股市 债市 货币市场
2月19-25日 -19.2 +1,352.0 -25.2
2月12-18日 -105.6 +100.8r +64.7 (完)
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--编译 肖群英;审校 张涛
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。