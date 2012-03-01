〔表格〕2月25日止当周外资在日本股市买超549亿日圆

路透东京3月1日电---日本财务省周四公布的资本流动数据显示,外资上周在日本股市买超549亿日圆,为连续第九周买超.

下表为资本流动净值数据细目,单位为10亿日圆,"r"为修正值:

外资在日本投资:

股市 债市 货币市场

2月19-25日 +54.9 +20.8 -68.3

2月12-18日 +264.2r -660.6r +619.4

日本在海外投资:

股市 债市 货币市场

2月19-25日 -19.2 +1,352.0 -25.2

2月12-18日 -105.6 +100.8r +64.7 (完)

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