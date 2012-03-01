〔中国金融〕深化新股发行体制改革,完善退市及分红制度--证监会主席

* 深化新股发行体制改革

* 完善发行、退市及分红制度

* 取消新股发行审核制并非问题的"核心"

* 正在制定中小企业私募债实施方案

* 市政债和机构债在推进中

路透上海3月1日电---中国证监会主席郭树清近日接受新华社专访时表示,目前最迫切任务是深化发行体制改革,完善发行、退市、分红制度.

他并表示,债券市场方面, 证监会正在制定中小企业私募债实施方案,市政债和机构债也在积极研究推进之中.

"今年我们还要取消约40%的行政审批项目,有的会下放和合并.最迫切的任务是深化发行体制改革,完善发行、退市和分红制度,"郭树清称.

他指出,最让人不可思议的股市顽症是"打新",去年新股发行价平均是47倍的市盈率,比前年已经低了约20%,但还是老股价格的三倍以上.

至于新股发行能否取消审核制的议论,郭树清称,"这并不是问题的核心.关键在於如何界定政府监管部门与交易所平台及其他中介机构之间的职责划分和责任关系."

他并进一步解释说,注册制和审核制的实质性差别并不大,关键应该以信息披露为中心,逐渐把审查的重点从上市公司盈利能力转移到平等保护投资者的合法权益上来.

郭树清称,新股发行体制改革中心任务是使新股价格真实反映公司价值,实现一、二级市场协调健康发展.监管部门将在充分尊重上市公司自主经营决策前提下,鼓励、引导上市公司建立持续、清晰、透明的现金分红政策和决策机制,加大对未按承诺比例分红、长期不履行分红义务公司的监管约束,持续推动上市公司完善投资者回报机制.

退市制度从原则上说,各方都高度一致,关键在於坚决、认真、周密、细致地付诸实施.

作为一个後发的新兴市场经济体,中国资本市场不够完善.郭树清强调,证监会必须要当好投资者合法权益的守护人,改善市场公平竞争秩序,保护投资者合法权益;提升服务实体经济能力;支持科技创新和文化进步.

对於债券市场发展,他表示,正在制定中小企业私募债的实施方案,市政债和机构债也在积极研究推进之中.

此外,人民银行、发改委和证监会初步建立起公司信用类债券的部际协调机制.

"公司类债券市场的改革,关键是消除事实上存在的,政府审批部门为企业提供的信用背书或隐性担保,"他说.

郭树清指出现阶段将着力推进债券市场制度规范的"五个统一",即统一准入条件、信息披露标准、资信评级要求、投资者适当性制度和投资者保护制度,在此基础上,进一步促进场内、场外市场互联互通,逐步建设规范统一的债券市场.(完)