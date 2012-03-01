《全球主要国家债券发行预告》--3月1日-3月8日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透3月1日电---以下为未来一周全球主要国家债券发行预告,除特别说明外均为GMT时间.
日期 时间 国家 规模 发行细节
3/01 英国 27.5亿英镑 2022年到期公债,票息4.00%
3/01 法国 70-80亿欧元 2017年10月25日到期OAT公债,票息4.25%
2019年10月25日到期OAT公债,票息3.75%
2022年4月25日到期OAT公债,票息3.00%
2026年4月25日到期OAT公债,票息3.50%
3/01 西班牙 35-45亿欧元 2014年4月30日到期公债,票息3.40%
2015年7月30日到期公债,票息4.0%
2016年10月31日到期的公债,票息4.25%
3/02 英国 国库券
3/05 1630 美国 13周期及26周期国库券
3/05 法国 BTF债券
3/06 英国 10亿英镑 2034年到期公债,票息0.75%
3/06 1630 美国 四周期和52周期国库券
3/07 英国 40亿英镑 2017年9月7日到期的新债,票息1%
3/07 0700 德国 40亿欧元 2017年2月24日到期的五年期公债,票息0.75%
3/08 主要国家暂无发债计划
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 杜明霞;审校 郑茵
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。