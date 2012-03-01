《中国股市盘前看点》--3月1日

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--中国制造业官方PMI和汇丰PMI终值发布
--欧洲2月采购经理人指数、消费者物价调和指数(HICP),1月失业率
--美国2月25日当周初请失业金人数
--欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题
**宏观经济和政策面**
--中国证监会主席郭树清称,资本市场将日益走向成熟稳定,投资者合法权益将得到更好保护.目前最迫切任务是深化发行体制改革,完善发行、退市、分红制度.
--截至周三(2月29日),291家创业板上市公司通过年报等方式披露2011年年度相关财务数据.据深交所统计,上述公司2011年度实现净利润215.51亿元人民币,较2010年度同比增长13.88%.
**重点行业和公司**
--国务院常务会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》,部署加强大气污染综合防治重点工作.具体措施包括加快淘汰电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等行业的落後产能等.
--建设银行(0939.HK)(601939.SS)副行长朱小黄透露,今年该行新增存款目标约与去年持平,力争比去年实际新增有所增加;全年计划新增网点600多家,另外,为统一利用国际、国内两个市场,建行有意收购一家欧洲的私人银行牌照.
--据悉,兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者,但交易尚待监管部门批准.据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元人民币.
--酒钢宏兴(600307.SS)重启非公开发行股票事宜.拟定向增发至多21.72亿股,发行价3.83元/股,募集资金总额不超过85亿元.
**海外动向**
--美国股市周三收低,结束四天连涨势态.美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.道琼工业指数收低53.05点,或0.41%,至12,952.07点.[.NCN]
**关键点位**
--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)
--整理 冉莹; 审校 乔艳红
中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]
香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]
美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]
台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]
香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]
中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]
香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]
台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]
中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]
上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>
深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。