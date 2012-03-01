《中国股市盘前看点》--3月1日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--中国制造业官方PMI和汇丰PMI终值发布

--欧洲2月采购经理人指数、消费者物价调和指数(HICP),1月失业率

--美国2月25日当周初请失业金人数

--欧元区财长开会讨论希腊与民间债权人间的债务重整问题

**宏观经济和政策面**

--中国证监会主席郭树清称,资本市场将日益走向成熟稳定,投资者合法权益将得到更好保护.目前最迫切任务是深化发行体制改革,完善发行、退市、分红制度.

--截至周三(2月29日),291家创业板上市公司通过年报等方式披露2011年年度相关财务数据.据深交所统计,上述公司2011年度实现净利润215.51亿元人民币,较2010年度同比增长13.88%.

**重点行业和公司**

--国务院常务会议同意发布新修订的《环境空气质量标准》,部署加强大气污染综合防治重点工作.具体措施包括加快淘汰电力、钢铁、建材、有色、石化、化工等行业的落後产能等.

--建设银行(0939.HK)(601939.SS)副行长朱小黄透露,今年该行新增存款目标约与去年持平,力争比去年实际新增有所增加;全年计划新增网点600多家,另外,为统一利用国际、国内两个市场,建行有意收购一家欧洲的私人银行牌照.

--据悉,兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团、中国烟草等两家以上机构作为战略投资者,但交易尚待监管部门批准.据投行人士测算,在新的资本监管背景下,要保持较高的业务发展速度,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元人民币.

--酒钢宏兴(600307.SS)重启非公开发行股票事宜.拟定向增发至多21.72亿股,发行价3.83元/股,募集资金总额不超过85亿元.

**海外动向**

--美国股市周三收低,结束四天连涨势态.美联储主席贝南克未明确暗示美联储会推出更多刺激举措,令投资人失望.道琼工业指数收低53.05点,或0.41%,至12,952.07点.[.NCN]

**关键点位**

--沪综指.SSEC2,500点整数关口阻力大.(完)

--整理 冉莹; 审校 乔艳红

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

香港新闻 [HK-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港个股业绩 [HK-RES-CMN]

中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 中国融资融券报导 [.SSCN]

上海证券交易所 <0#.INX.SS> 恒生分类指数 <0#.INX.HK>

深圳证券交易所 <0#.INX.SZ> 恒生指数成份股 <0#.HSI>