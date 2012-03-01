〔中国金融〕2月新增贷款料约5,000亿远逊预期,需求不足或是主因--报载

路透上海3月1日电---中国证券时报周四报导,截至2月28日,工行(601398.SS)(1398.HK)等四大银行新增人民币贷款约1,800亿元.据此推算,整个银行体系的新增量约为4,000亿元.由於每个月的最後一日通常会出现贷款集中发放,预计2月份的新增贷款量约在5,000亿元左右.

报导称,此前研究机构倾向於2月信贷有望扩张,而且机构对2月新增贷款的预测均值在8,000亿元左右.对於可能逊於预期实际新增量,农行(601288.SS)(1288.HK)战略规划部报告认为,需求不足是导致信贷疲弱的主要原因.因企业投资放缓、房地产和地方平台贷款调控抑制信贷需求等导致信贷增长乏力.

报导表示,据2009年以来的经验,一般1-2月累计新增贷款都在1.5万亿以上,但今年显然无法达到如此高的水平.兴业银行(601166.SS)首席经济学家鲁政委指出,开年信贷投放不如预期可能导致市场的不适应,因而虽有采购经理人指数(PMI)反弹,但面对工业增加值、固定资产投资和消费回调,市场料仍会对经济下行感到担忧.

因春节因素及贷存比限制等,今年1月新增贷款规模逊於预期.中国央行为增加银行体系的超储水平,已於2月下调存款准备金率0.5个百分点.但此举仅能从理论上增加银行体系的可贷资金,实际贷款则受到实体经济对信贷的需求、贷存比等一系列因素限制.

本着早放贷早获利的想法,银行的放贷高峰一般都出现在年初.以去年为例,1月、2月合计新增贷款为近1.6万亿元.(完)