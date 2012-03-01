〔欧元区经济〕德央行总裁警告ECB应对危机举措导致的风险加剧--报载

路透法兰克福2月29日电---欧洲央行(ECB)管委暨德国央行总裁魏德曼再次警告,ECB应对危机举措导致的风险不断增加,呼吁恢复更严格的抵押品规则.

德国法兰克福汇报周三获得魏德曼致欧洲央行总裁德拉吉的一封信,魏德曼在信中强调对欧洲央行最近决定放松抵押品规则,以让银行更易获得央行资金的担忧.

德国央行拒绝就该信件内容置评.

欧洲央行推出了一系列举措,以使欧元区银行能获得资金,保持向实体经济放贷,其中包括新的抵押品规定,帮助较小银行周三能获得欧洲央行第二批三年期贷款.

魏德曼在本月稍早已表示,担心流动性供应"过度慷慨"可导致银行的冒险动机,进而埋下通胀隐患.

法兰克福汇报称,魏德曼在信中呼吁恢复危机前的抵押品规则,并指出欧元区跨境支付系统失衡情况加剧所导致的风险.

这种不均衡现象近几个月已成为经济分析师、决策者和金融记者辩论的一个热点话题,一些人士认为该问题是新危机的开端.

不过德拉吉在欧洲央行2月记者会上称,这些发展是正常的,是货币联盟必定存在的状况.(完)