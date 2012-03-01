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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 08:46 BJT

****路透中文总体经济新闻使用代码一览表****

亲爱的客户,您好.以下例行报导中文新闻使用代码一览表,欢迎各位列印并放在手边参考.
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您可以在新闻窗口(用F9键调出)中用新闻代码的组合再加上CMN,来查找相关新闻.
例如,若欲搜寻中国经济指标公布日程:键入CMN-CN-DIARY,按ENTER键即可.
您亦可随意组合(以破折号"-"连结)产品代码和新闻代码,缩小搜寻范围,
也可以点击方括号中的直接提取代码,直接调出相关新闻.
如欲调出每月第一个工作天上午七点更新的路透新闻代码指南,请点选[DIR/CN].

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例行各项报导                         产品代码  直接提取代码   新闻代码
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＊＊＊＊汇总报导＊＊＊＊

*TOP NEWS* 环球要闻                   CMN    [TOP/NEWSCN-CNEWS]
                                                             FRX TOP US DBT EMRG
                                                             STX CN JP TW ASIA SE
                                                             GOL MCE CEN CN CRU 
                                                             ENR CNEWS HK
*TOP NEWS* 大中华财经                 CMN    [TOP/NEWSCN]    TOP ASIA CN HK TW 
                                                             EMRG MCE
*TOP NEWS* 环球经济                   CMN    [TOP/NEWSCN-MCE]         
                                                             TOP MCE ECI ASIA 
                                                             EMRG CN TW JP HK 
                                                             EUROP PLCY CEN MMT
                                                             INT FED ECB
*TOP NEWS* 环球汇市                   CMN    [TOP/NEWSCN-FRX]           
                                                             TOP FRX MCE ECI ASIA
                                                             EMRG CN TW JP HK 
                                                             EUROP PLCY CEN MMT 
                                                             INT CEN
*TOP NEWS* 环球股市和企业             CMN    [TOP/NEWSCN-STX]  
                                                             TOP STX RESF RES MCE 
                                                             ECI ASIA EMRG CN TW 
                                                             JP HK SG EUROP GB 
                                                             DE CH 
*TOP NEWS* 资产管理                   CMN    [TOP/NEWSCN-FUND]       
                                                             TOP FUND INS BSVC MCE
                                                             ECI ASIA EMRG CN TW 
                                                             JP HK SG EUROP 
*TOP NEWS* 商品和能源                 CMN    [TOP/NEWSCN-ENR]          
                                                             TOP CRU PROD AGR MET
                                                             GOL MEAST OPEC MCE 
                                                             ECI LATAM ASIA EMRG
                                                             CN TW JP HK SG
*TOP NEWS* 人民币市场                 CMN    [TOP/NEWSCN-CNY/CN]
                                                             TOP CN ASIA EMRG TOP 
                                                             DBT FRX MMT CNY/CN  
〔标题新闻〕                          CMN    [BANNER/CN]     地区码+资产类别码
                            
内附图表的新闻                        CMN    [GRAPHIC/CN]    地区码+资产类别码

《一周市场焦点》                      CMN    [DATA/CN]       STX FRX DBT +
                                                             国家及区域代码
《一周经济焦点》                      CMN    [DATA/CN]       US EUROP ASIA MCE ECI
                                                             +国家及区域代码
《路透早报》--X月X日夜间新闻摘要      CMN    [NN/CN]         US EUROP ASIA FRX
                                                             DBT STX EMRG JP TW
                                                             HK CN ECI
《路透晚报》--X月X日日间新闻摘要      CMN    [NN/CN]         US EUROP ASIA ECI
                                                             FRX DBT STX EMRG TW
                                                             HK CN JP
《重要新闻快速浏览》--全球主要外汇市场X月X日收盘报导
                                      CMN                    TOP FRX+
                                                             国家及区域代码
《重要新闻快速浏览》--全球主要债市/货币市场X月X日收盘报导
                                      CMN                    TOP DBT+
                                                             国家及区域代码
《重要新闻快速浏览》--全球股市X月X日收盘报导
                                      CMN                    TOP STX+
                                                             国家及区域代码
《重要新闻快速浏览》--X月X日农产品及经济作物报导
                                      CMN                    ASIA BR US JP GRA
                                                             RUB DRV TOP
《重要新闻快速浏览》--X月X日能源市场报导
                                      CMN                    US SG JP GB TOP DRV
                                                             CRU ASIA PROD
                                                             EUROP
《重要新闻快速浏览》--X月X日基本金属和贵金属期货报导
                                      CMN                    US JP GB ASIA GOL
                                                             MET EUROP DRV TOP
《重要新闻快速浏览》--X月X日分析类稿件CMN                    TOP CPOLL CINTER US
                                                             CN HK TW ASIA EMRG
                                                             CDEPTH
《路透简报》--本/上周中国重要财经新闻回顾
                                      CMN    [CWK/CN]        CN ECI EMRG ASIA TOP
《路透简报》--上周中国金融市场走势回顾CMN    [CWK/CN]        CN STX DBT FRX GOL
                                                             EMRG ASIA TOP
《专栏》《热点透视》                  CMN    [COLUMN/CN]     CDEPTH
 

＊＊＊＊经济指标/行事历＊＊＊＊     
     
《中国金融市场数据表格浏览指南》      CMN    [CWK/CN]        CN ECI ASIA EMRG TOP
                                                             DBT STX FRX MMT FUND
《中国主要金融数据一览表》--X月X日    CMN                    CN ASIA EMRG ECI
《中国宏观经济景气指数一览表》--X月X日CMN                    CN ASIA EMRG ECI MCE
《中国物价数据一览表》--X月X日        CMN    [ECI/CN]        CN ASIA EMRG ECI
《中国金融机构季度人民币新增贷款分项数据表》--X月X日
                                      CMN    [ECI/CN]        ASIA CN EMRG CEN CFACT 
                                                             INT BNK FIN MMT DBT REA
《中国200X年经济指标各方预测值一览》  CMN                    CN ASIA EMRG ECI
                                                             RCH
《2008年中国央行公开市场单周资金流向一览》
                                      CMN    [CN/MMTCN]      CN ASIA EMRG DBT MMT 
                                                             CEN CFACT
《中国市场主要利率水平上

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