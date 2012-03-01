〔中国个股〕酒钢宏兴重启定向增发方案,募资金额萎缩至85亿元

路透上海3月1日电---中国甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(600307.SS)周四公告称,重启定向增发募资方案,拟发行不超过21.72亿股A股,发行价不低於3.83元人民币/股,募集资金不超过85亿元,用於榆钢支持地震灾区恢复重建项目和收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权.

是次募集资金总额较去年12月公布的定向增发方案萎缩11亿元[ID:nCN1510713].刊登在上海证券交易所的公告称,此次发行的A股限售期为一年.

刊登在上海证券交易所的公告称,不锈钢公司是酒钢集团最为优质的主业资产之一,收购完成後,公司产品种类将涵盖碳钢和不锈钢,产品种类进一步丰富,将消除公司与酒钢集团的同业竞争.

公司此次募集资金中的45.94亿元将用於收购酒钢集团天风不锈钢有限公司100%股权,该公司是西北地区最大的不锈钢生产企业.主要产品为高品质黑卷、酸洗卷和冷轧卷,产品销往华南、华东、华北等地区;2011年其钢材产量为102.67万吨,钢材销量102.22万吨.

截至2011年12月31日,不锈钢公司总资产98.5亿元,归属母公司的净利润为3.1亿元.

余下的39.06亿元募集资金将用於榆钢支持地震灾区恢复重建项目,项目建设期为两年,第三年正式投产运营,第四年达到设计生产能力,项目达产後,设计年产H型钢60万吨、热轧带肋钢筋及圆钢60万吨.(完)