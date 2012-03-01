〔EIA库存周报〕美国原油库存增加,因炼厂削减产出

美国FED：上次会议上仅有克利夫兰和里奇蒙联储希望上调贴现率-会议记录
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
02/24/12 较上周 较上年 02/24/12 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 341.9 0.5 -2.8 344.9 4.2 -1.5
馏分油 140.1 -3.3 -17.5 141.4 -2.1 -17.7
汽油 230.7 -0.9 -3.7 229.9 -1.6 -4.8
取暖油 30.8 0.0 -10.5 31.3 0.9 -6.7
新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.5 0.5 0.0 -0.2
煤油型航空燃料 42.1 -0.8 2.7 42.5 -0.7 1.7
原油日加工量 14.3 -0.5 0.9 14.6 -0.3 0.8
炼厂产能利用率(%)84.4 -2.2 +6.0 83.6 -1.9 +2.7
油品供应
(四周移动平均) -----------------18.2 -0.1 -1.2
* 美国原油库存增加420万桶
* 上周油品库存减少
* 库欣库存增加165万桶
* 炼厂产能利用率下降1.9个百分点
路透纽约2月29日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周美国原油库存增幅高於预期,因炼厂产能利用率下跌,拉低成品油库存.
2月24日止当周原油库存增加416万桶至3.4487亿桶,路透调查的分析师预估为增加110万桶.
原油进口达到每日915万桶,增幅为每日9.6万桶.
炼厂产能利用率下降1.9个百分点,至83.6%.分析师预估产能利用率增长0.2个百分点.
馏分油库存减少207万桶至1.4144亿桶,分析师预估为减少50万桶.汽油库存下降160万桶至2.2993亿桶,预估为增加30万桶.
美国原油期货合约交割地--库欣的库存增加165万桶至3,381万桶,为2011年8月来最高.
纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示,"原油库存大幅增加,是因炼厂产能利用率大幅下降."
美国石油协会(API)周二公布,上周原油库存增长52.1万桶,汽油库存下降91.6万桶,馏分油库存下降330万桶.(完)
--编译 张荻;审校 王兴亚
路透华盛顿2月28日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二公布的贴现率会议记录显示，在上次货币政策会议前，仅有两家联邦储备银行希望上调贴现率。
路透米兰2月28日 - 欧洲股市周二小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。
“央行在四处寻找两年期德债，一级交易商纷纷希望买入德债，因为他们希望再出售给央行。加上国际投资者也希望买入，在德债中避险，”DZ Bank策略师René Albrecht说。