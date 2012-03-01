〔EIA库存周报〕美国原油库存增加,因炼厂削减产出

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

02/24/12 较上周 较上年 02/24/12 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 341.9 0.5 -2.8 344.9 4.2 -1.5

馏分油 140.1 -3.3 -17.5 141.4 -2.1 -17.7

汽油 230.7 -0.9 -3.7 229.9 -1.6 -4.8

取暖油 30.8 0.0 -10.5 31.3 0.9 -6.7

新配方(RFG)汽油 0.4 0.0 -0.5 0.5 0.0 -0.2

煤油型航空燃料 42.1 -0.8 2.7 42.5 -0.7 1.7

原油日加工量 14.3 -0.5 0.9 14.6 -0.3 0.8

炼厂产能利用率(%)84.4 -2.2 +6.0 83.6 -1.9 +2.7

油品供应

(四周移动平均) -----------------18.2 -0.1 -1.2

* 美国原油库存增加420万桶

* 上周油品库存减少

* 库欣库存增加165万桶

* 炼厂产能利用率下降1.9个百分点

路透纽约2月29日电---美国能源资料协会(EIA)周三数据显示,上周美国原油库存增幅高於预期,因炼厂产能利用率下跌,拉低成品油库存.

2月24日止当周原油库存增加416万桶至3.4487亿桶,路透调查的分析师预估为增加110万桶.

原油进口达到每日915万桶,增幅为每日9.6万桶.

炼厂产能利用率下降1.9个百分点,至83.6%.分析师预估产能利用率增长0.2个百分点.

馏分油库存减少207万桶至1.4144亿桶,分析师预估为减少50万桶.汽油库存下降160万桶至2.2993亿桶,预估为增加30万桶.

美国原油期货合约交割地--库欣的库存增加165万桶至3,381万桶,为2011年8月来最高.

纽约对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff表示,"原油库存大幅增加,是因炼厂产能利用率大幅下降."

美国石油协会(API)周二公布,上周原油库存增长52.1万桶,汽油库存下降91.6万桶,馏分油库存下降330万桶.(完)