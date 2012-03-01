〔中国个股〕兴业银行拟引人保集团等战略投资者,至少募250亿元--报载

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透上海3月1日电---21世纪经济报 道周四报导,本周稍早因筹划引入战略投资者而停牌的兴业银行(601166.SS)有望引进中国人保集团和中国烟草等两家以上机构作为战略投资者.投行人士测算,在新资本监管背景下,兴业银行至少需要定向增发250亿-260亿元人民币,以保持较高的业务发展速度.
报导引述接近交易人士透露,中国人保将是本次最大的战略投资方,出资比例有望占到七成左右.若最终定向增发值为250亿元,人保将会贡献170亿-180亿.
对於兴业银行如此倚重人保集团的原因,报导认为可能主要是基於三方面的考量.首先,通过引入一家国内保险行业的龙头企业作为战略投资者,以弥补近几年在金融同业业务合作方面的短板;
其次,人保集团在财险方面的出色竞争力、庞大的客户资源以及较强的营销能力,也是兴业银行选择人保集团作为战投的重要原因.另外,除了银保协同效应外,人保集团充沛的资金实力,相对稳定的保险资金也是兴业银行选择人保的重要因素.
"险资入股最直接的好处就是来自人保的协议存款可能会明显上升."前述知情人士表示.
2011年三季度末,兴业银行的资本充足率为10.92%,核心资本充足率为8.08%,均接近银监会规定的监管底线.
兴业银行周二公告称,正在筹划引入战略投资者事宜,公司股票自当日起停牌.五个交易日後将公告进展情况.兴业银行停牌前收报14.31元,近三个月来累计上涨15.59%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 丁淑琴
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