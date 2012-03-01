〔中国金融〕上海QFLP试点"先结汇再投资",额度一次审批分笔自行结汇--报载

路透上海3月1日电---期待已久的资本项下外汇管理制度创新获新突破.中国证券报周四援引权威人士透露,上海QFLP(合格境外有限合伙人)试点把"有项目再结汇"变为"先结汇再投资".

该试点的一大突破在於,QFLP采用额度一次审批,分笔自行结汇的操作方式,基金管理人可直接到托管行申请办理结汇.未来外资投资国内实体企业、并经资本市场退出的渠道将更加畅通.

上海QFLP规模已经达到约130亿元人民币.今年是上述QFLP集中对外投资期,预计有近12亿美元将在今年逐步实现投资.

2011年1月,上海市金融办,上海市商委及上海市工商局参照证券市场的合格境外投资者(QFII)制度,颁布了上海开展QFLP实施办法,允许经认定的合格境外投资者申请资本金结汇,用人民币投资於其发起设立的股权投资企业.简而言之,外资亦有望通过QFLP渠道正式投资人民币基金.[ID:nCN1788855](完)