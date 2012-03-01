〔中国金融〕深圳"十二五"拟开展深港银行跨境人民币贷款等试点--报载

路透上海3月1日电---中国证券报周四引述深圳市政府金融业发展"十二五"(2011-2015年)规划称,将尝试逐步建立人民币跨境流出和流入的无障碍通道,争取率先在前海开展深港银行跨境人民币贷款、同业转贷款和外商以人民币直接投资试点,并率先开展利率市场化改革.

同时,将大力推动跨境人民币业务创新,进一步扩大跨境贸易人民币结算业务试点范围,允许符合条件的深圳机构率先在香港募集人民币资金开展境内证券投资业务,并积极探索地铁、高速公路、航运码头、保障房等专项领域的资产证券化品种等.

规划显示,深圳市政府计划至2015年末,金融业增加值达到2,250亿元人民币,较2010年增加76%.并鼓励深圳本地优质大中型企业在深交所主板市场通过并购重组借壳上市,进一步加快推进深圳科技型、创新型企业在中小板、创业板上市,力争期末深圳本地上市企业达到450家.

规划并称,规划期末金融业增加值占GDP(本地生产总值)比重将达到15%左右;金融业资产规模达到7.5万亿元,比2010年增加76%;深交所上市公司数量超过2,000家,深圳证券公司总资产达到1万亿元,年营业收入达到1,000亿元;深圳证券投资基金、股权投资基金等各类基金规模达到2万亿元.

此外,规划还提出,期末深圳本地上市企业达到450家(含主板、中小板、创业板和海外上市),比2010年底增加200家以上;直接融资占社会融资总量的比例提高到25%以上;保险业总资产(不含保险总公司)超过1,200亿元,全年保费收入达到600亿元以上.

数据显示,"十一五"(2006-2010年)期末,深圳金融业实现增加值1,279.27亿元,居全国第三,较上期末增长316%,五年年均复合增长率达到33.0%;金融业增加值占GDP和第三产业增加值的比重分别达到13.5%和25.7%,居全国第一.2010年末深圳金融业资产总额达4.24万亿元,居全国第三.(完)