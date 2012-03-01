〔全球贵金属〕2月29日SPDR黄金持仓增0.71%,iShares白银持仓增0.25%

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月1日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较周二增加0.71%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期亦增加0.25%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 41,592,971.1 2月29日 41,301,471.8 2月28日 291,499.4 0.71%
iShares 313,141,810.3 2月29日 312,364,575.1 2月28日 777,235.2 0.25%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]
LME库存变化.....[LME/S1CN] LME铜铝展望........[CU/ICN]
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。