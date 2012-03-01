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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 09:19 BJT

〔全球贵金属〕2月29日SPDR黄金持仓增0.71%,iShares白银持仓增0.25%

路透3月1日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较周二增加0.71%,最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量同期亦增加0.25%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 41,592,971.1 2月29日 41,301,471.8 2月28日 291,499.4 0.71%

iShares 313,141,810.3 2月29日 312,364,575.1 2月28日 777,235.2 0.25%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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