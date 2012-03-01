〔新闻稿〕中国2月官方制造业PMI续升至51,升幅较往年平缓--国家统计局

(以下是中国国家统计局与中国物流与采购联合会共同发布的"2012年2月中国制造业采购经理指数回升至51.0%"的新闻稿全文)

2012年2月中国制造业采购经理指数回升至51.0%

2012年2月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，比上月小幅提升0.5个百分点，连续三个月位於50%扩张与收缩的临界点以上。这表明 “春节”後企业集中开工，加快生产，采购活动趋於活跃，制造业经济总体继续保持稳定增长，但与往年同期相比，增长幅度较为平缓。

2012年2月，构成制造业PMI的5个分类指数4升1降。

生产指数为53.8%，比上月微升0.2个百分点，该指数自2009年2月以来，连续37个月位於临界点以上，表明制造业生产量继续保持增长态势。调查结果显示，本月有75%的企业认为生产量环比增长或与上月持平，比上月提高8个百分点。从行业情况看，通用设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、有色金属冶炼及压延加工业等行业生产量环比大幅提升；烟草制品业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、石油加工及炼焦业、金属制品业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业生产指数均位於40%以下，企业生产回落。

新订单指数为51.0%，比上月回升0.6个百分点，连续2个月位於临界点以上，显示制造业新订单量继续保持增长，市场需求温和回升。从行业情况看，本月新订单指数的回升主要来自於交通运输设备制造业、通用设备制造业、电气机械及器材制造业、专用设备制造及仪器仪表文化设备制造业、通信设备计算机及电子设备制造业、医药制造业等行业的强劲拉动；烟草制品业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、金属制品业、石油加工及炼焦业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业市场需求趋缓。另外调查结果显示，反映制造业外贸情况的出口订单指数为51.1%，比上月明显回升4.2个百分点，该指数在连续4个月低於50%之後，本月重返临界点以上的扩张区间，表明制造业来自国外的产品订货量由降转升。

主要原材料库存指数为48.8%，比上月回落0.9个百分点，连续10个月位於临界点以下，表明制造业主要原材料库存继续减少，且降幅有所加大。从行业情况看，交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通信设备计算机及电子设备制造业、医药制造造业、化学纤维制造及橡胶塑料制品业、纺织服装鞋帽制造及皮毛羽绒制品业企业主要原材料库存量环比增长；其他行业主要原材料库存指数均位於临界点以下。

从业人员指数为49.5%，比上月提高2.4个百分点，仍低於临界点，表明受制造业经济增长放缓，以及“春节”刚过，部分企业工人不能及时到岗等因素影响，企业用工量继续回落，但降幅有所收窄。从行业情况看，农副食品加工及食品制造业、造纸及印刷业、化学纤维制造及橡胶塑料制品业、医药制造业等行业企业用工量呈增长态势，金属制品业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、饮料制造业、纺织业等行业从业人员指数下降明显。

供应商配送时间指数为50.3%，比上月提高0.6个百分点，位於临界点以上，表明制造业原材料供应商交货时间与上月相比加快。

另外，主要原材料购进价格指数为54.0%，比上月大幅回升4.0个百分点，该指数自2011年10月连续3个月低於50%後，2012年1月站居临界点，本月又跃至临界点以上，表明受劳动力工资水平提高，以及石油等大宗商品价格上涨等因素影响，制造业主要原材料购进价格环比上升，企业成本压力存在继续加大的风险。从行业情况看，石油加工及炼焦业、化学原料及化学制品制造业、化学纤维及橡胶塑料制品业、木材加工木竹藤棕草制品及家具制造业、医药制品业、纺织业等行业主要原材料价格大幅上涨，其中石油加工及炼焦业最为显着，主要原材料购进价格指数为82%；黑色金属冶炼及压延加工业、通用设备制造业、金属制品业、非金属矿物制品业等行业主要原材料购进价格有所回落。(完)

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