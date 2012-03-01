《外汇动态》澳元兑美元小升,此前中国公布2月官方PMI

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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0122GMT---澳元上扬,此前中国公布的2月官方采购经理人指数(PMI)从1月的50.5小幅升至51.0[ID:nCN1417514].
澳元兑美元AUD=D4最新较纽约尾盘上升0.3%,报1.0758美元,但仍远低於上日触及的七个月高位1.0857.(完)
--编译 杜明霞;审校 王丽鑫
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。