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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 09:39 BJT

《外汇动态》澳元兑美元小升,此前中国公布2月官方PMI

0122GMT---澳元上扬,此前中国公布的2月官方采购经理人指数(PMI)从1月的50.5小幅升至51.0[ID:nCN1417514].

澳元兑美元AUD=D4最新较纽约尾盘上升0.3%,报1.0758美元,但仍远低於上日触及的七个月高位1.0857.(完)

--编译 杜明霞;审校 王丽鑫

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