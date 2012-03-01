《中国公开市场分析》资金渐宽央行回笼加力,央票恢复发行或渐行渐近

* 下调存款准备金率後,流动性紧张明显缓解

* 本周央票仍缺席,正回购担主角净回笼资金280亿元

* 到期量渐增,央票恢复发行或渐行渐近

* 若恢复发行,收益率定位是关注焦点

路透上海3月1日电---中国央行公开市场本周净回笼280亿元人民币.业内人士表示,下调存款准备金率後,流动性紧张已明显缓解,央行适时加大公开市场操作力度,继续维持资金面的紧平衡;而考虑到3月到期量大增,央票恢复发行或渐行渐近,其发行收益率定位是关注焦点.

他们指出,3月公开市场到期量激增,而外汇占款料亦是继续增加,央行仅依靠28天、91天正回购难以完全平滑未来到期资金,央票恢复发行的必要性正逐渐增加.

"央行这次下调存款准备金率後,资金面已经比前期好的太多了,"华南一券商分析师称,"对资金面的控制,央行还是有'紧平衡'的意思,所以这周适当增加了回笼力度."

央行自2月24日(上周五)起下调存款准备金率0.5个百分点,为今年首次调降,预计向金融系统注入资金约4,000亿元.但此次意外降准凸显央行促信贷、稳增长的政策意图,并不意味着政策全面宽松,央行谨慎态度暂时尚未改变.[ID:nCN1398558]

上述分析师进一步表示,近期央行公开市场操作主要以28天、91天正回购为主,到期量不大的情况下,足以担当调整资金面的任务;但3月公开市场到期量明显增多,且新增外汇占款也很可能继续为正,央行若想熨平未来到期资金,并有效控制资金面"紧平衡"的状态,则仍需要恢复央票发行.

中国央行周四公告显示,上午招标的200亿元91天期正回购,中标利率持平於3.16%;而周二招标的100亿元28天期正回购,中标利率2.80%,持平於前周水平.

据路透统计显示,中国央行公开市场3月央票和正回购到期量为2,540亿元,到期规模较2月的120亿元环比剧增逾20倍.[ID:nCN1417474]

北京一银行交易员指出,本周曾一度允许申报三个月期央票需求,虽然周四并未发行,但可能是央行在试探市场需求,或许是近期要恢复发行的前兆.

业内人士周一透露,央行公开市场一级交易商当日申报了28天和91天正回购需求,以及三个月期央票需求.[ID:nCN1399414]

**发行收益率重新定位是关键**

上海一位银行交易员认为,由於央票暂停发行已经逾两个月,市场累积了可观的配置需求.其中三个月期央票,因收益率一二级市场倒挂,需求相对较弱,再加上该期限央票发行收益率对债券市场指导意义不强,央行可能会率先恢复三个月期央票的发行,作为先行试探.

至於一年期央票,该交易员认为,"(一年期央票)可能会後启动,...但是按什麽样的收益率发出来,是大家关注的问题关键."

他并指出,一二级市场收益率接近,再加上累积需求偏多,很可能会压低一年期央票的发行收益率.而鉴於该收益率指标意义明显,其收益率下行将加重货币政策放松预期,并引发二级市场回暖.因此,若恢复发行一年期央票,其收益率定价将是市场关注的焦点.

央行公开市场最近一次央票发行是在2011年12月27日,发行品种为一年期,发行量40亿元,参考收益率3.4875%.最近一次发行三个月期央票时间为去年12月22日,发行收益率3.1618%.

此前多数时间央行公开市场操作方式是:周二发行一年期央票,及28天期正回购;周四发行三个月和三年期央票,以及91天正回购.在具体操作中,一般每周央票发行时间相对固定,正回购则视需求而定.另外,三年期央票的发行频率不如一年和三个月品种有规律.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 100

(周四) 200

央票到期 20

正回购到期 --

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净回笼 280 (完)

--发稿 曲伟治; 审校 张喜良

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