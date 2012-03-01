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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 09:52 BJT

〔中国新债〕国开行推迟原计划今日招标的200亿元10年期固息债发行

路透北京3月1日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]公告称,将推迟原计划今日招标的200亿元人民币10年期固息金融债发行.

该行周三稍晚公告称,鉴於其人民币金融债券承销协议尚在签订过程中,为确保程序合规、手续完备,前期公告的3月1日关键期限债券发行计划推迟,具体发行时间将另行公告.

国开行曾于年初公布2012年部分关键期限债券发行计划,其中计划於3月1日招标发行200亿元10年期固息债.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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