〔中国新债〕国开行推迟原计划今日招标的200亿元10年期固息债发行

标题新闻：苹果执行长库克称苹果去年在美国供应商的支出约500亿美元，并强调支持美国制造业
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路透北京3月1日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]公告称,将推迟原计划今日招标的200亿元人民币10年期固息金融债发行.
该行周三稍晚公告称,鉴於其人民币金融债券承销协议尚在签订过程中,为确保程序合规、手续完备,前期公告的3月1日关键期限债券发行计划推迟,具体发行时间将另行公告.
国开行曾于年初公布2012年部分关键期限债券发行计划,其中计划於3月1日招标发行200亿元10年期固息债.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良
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路透新加坡2月28日 - 亚洲含硫500ppm柴油较新加坡报价的现货价差周二连续第二日保持在每桶贴水0.10美元，前一个交易日转为贴水区间，为2月14日以来首见，因供给充足。