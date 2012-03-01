〔美国个股〕摩根大通称或因抵押贷款证券问题面临SEC法律诉讼

路透2月29日电---美国最大银行摩根大通(JPM.N)称,或因两起调查而面临联邦执法诉讼.这两起调查针对的是在金融危机期间变为不良资产的抵押支持证券.

摩根大通在周三提交给监管机构的文件中称,美国证券交易委员会(SEC)工作人员1月时告知该银行,或建议委员会对其提起诉讼.

摩根大通称,一项指控涉及该银行针对两类抵押支持证券所进行的审查和事实披露.

第二项调查涉及贝尔斯登创设抵押贷款证券中所使用的贷款.贝尔斯登於2008年破产并被摩根大通收购.

在摩根大通发表声明前,高盛(GS.N)和富国银行(WFC.N)也进行了类似披露.

上述披露显示,美国政府正在加紧对楼市繁荣期间将住房贷款打包成债券的银行采取行动.由於作为投资标的物的抵押贷款後来变成不良资产,投资者蒙受巨额亏损.(完)