〔中国数据〕季节因素拉动官方2月制造业PMI续升,经济回调趋稳(更新版)

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* 2月官方制造业PMI升至51.0,优於预期

* 受春节後企业集中开工拉动

* 创五个月最高位,惟增幅较往年平缓

* 经济料继续回调,但幅度趋於缩小

路透北京3月1日电---春节後企业集中开工等因素,推动中国2月官方制造业PMI连续第三个月回升,并触及五个月高位,惟增幅较往年平缓.预计未来经济增长将继续回调,但幅度趋於缩小.

"'春节'後企业集中开工,加快生产,采购活动趋於活跃,制造业经济总体继续保持稳定增长,"统计局新闻稿称,"但与往年同期相比,增长幅度较为平缓."

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群也评价道,"2月份PMI指数继续回升,进一步明确了经济回调趋稳的态势."

但他指出,从出口、投资等需求增长情况看,预计未来经济增长仍将有所回调,但幅度趋於缩小.

而据证券时报周四报导,中国2月新增人民币贷款约在5,000亿元左右,远逊於预期,其中需求不足或是主因.这也从侧面验证了目前实体经济依然疲弱.[ID:nCN1419892]

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至51.0,高於路透预估中值50.7,亦优於1月的50.5.该指数去年11月一度跌至荣枯分水岭50下方.

从11个分项指数来看,同上月相比,只有原材料库存指数下降,其余各指数均不同程度上升.其中,新出口订单指数、积压订单指数、购进价格指数上升幅度较大,超过4个百分点.

当月,新订单指数为51.0,比上月回升0.6个百分点;新出口订单分项则从上月的46.9大幅升高至51.1.

调查期内的20个行业中,交通运输设备制造业、医药制造业、通用设备制造业等13个行业达到50%以上;造纸印刷及文教体育用品制造业、饮料制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等7个行业低於50%.

从企业登记注册类型来看,股份有限公司、有限责任公司、外商投资企业高於50%;国有企业、港澳台投资企业低於50%.

制造业PMI是一个综合指数,按照国际上通用的做法,由五个主要扩散指数加权而成.通常PMI指数在50以上,反映经济总体扩张;低於50,反映经济衰退.

下表为各月制造业采购经理指数(PMI):

____2012年_ _____________________________2011年__________________________

2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月

PMI(%) 51.0 50.5 50.3 49.0 50.4 51.2 50.9 50.7 50.9 52.0 52.9 53.4 52.2 (完)

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