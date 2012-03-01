《外汇动态》渣打银行建议投资者转而作空欧元兑日圆以外亚洲货币

0136GMT--渣打银行建议,作空美元兑日圆以外亚洲货币的投资者应转为作空欧元兑日圆以外亚洲货币,因欧洲央行(ECB)挹注流动性的举措将打压欧元.

渣打银行称,尽管欧洲央行的长期再融资操作(LTRO)整体上进一步支撑风险,但其已被市场消化.

"对投资日圆以外亚洲货币来说,我们认为欧元是颇具吸引力的融资货币,"渣打银行在报告中提到,"那些作空美元兑日圆以外亚洲货币、持有美元的中长期投资大户应该卖出欧元兑日圆以外亚洲货币."

渣打银行还补充道,持有欧元的中长期投资大户应减少外汇对冲.

渣打银行谈到,欧元兑日圆以外亚洲货币2月上涨,是受空头回补的驱动,而不是宏观经济趋势的驱动;这波涨势完全不可持续.(完)

--编译 兰秀娟;审校 于春红

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