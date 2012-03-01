〔中国新债〕中化国际下周一起发行19亿元固息公司债,含四年和七年期

路透上海3月1日电---中国中化国际(控股)股份有限公司( 600500.SS )周四公告称,将从下周一(5日) 起发行19亿元人民币固息公司债,期限分四年和七年,其中七年期品种在第五年末设有选择权. 以下为具体条款: 发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间 (亿元) (亿元) (网下) ================================================================================================= 中化国际 不超过19 9 4 利率询价区间4.55%-4.95% 中信证券 AAA 3/5-3/7 ( 600500.SS ) 10 7 利率询价区间4.65%-5.05% (第5年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;两个品种间发行规模可回拨) =================================================================================================(完) --发稿 李宏薇; 审校 张喜良