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亚洲 | 2012年 3月 1日 星期四 10:04 BJT

〔中国新债〕中化国际下周一起发行19亿元固息公司债,含四年和七年期

路透上海3月1日电---中国中化国际(控股)股份有限公司(600500.SS)周四公告称,将从下周一(5日)
起发行19亿元人民币固息公司债,期限分四年和七年,其中七年期品种在第五年末设有选择权.

  以下为具体条款:

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
  =================================================================================================
  中化国际    不超过19      9        4    利率询价区间4.55%-4.95%    中信证券    AAA      3/5-3/7
  (600500.SS)              10        7    利率询价区间4.65%-5.05%
                  (第5年末设有发行人上调利率选择权和投资者回售选择权;两个品种间发行规模可回拨)
  =================================================================================================(完)

  --发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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